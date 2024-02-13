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З заводу Мотордеталь-Конотоп зняли арешт. Його візьме під контроль Фонд держмайна
17:12 13.02.2024 |
Шевченківський районний суд Києва 22 січня скасував арешт, накладений у грудні 2022 року на 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Це рішення дозволить державі перереєструвати підприємство, націоналізоване за рішенням Вищого антикорупційного суду та передати його під контроль Фонду державного майна, йдеться в рішенні суду.
Мотордеталь-Конотоп спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство здатне виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів. У нього є власне чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи.
За даними сайту підприємства, на ньому працюють понад 800 співробітників, географія експорту - до 35 країн світу.
За даними українського реєстру, засновником підприємства є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції в суді довело, що насправді завод належав росіянину Сергію Калашнику - члену Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії, який перебуває під санкціями більшості країн Заходу.
Україна наклала на нього санкції у вересні 2022 року.
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