З заводу Мотордеталь-Конотоп зняли арешт. Його візьме під контроль Фонд держмайна

Шевченківський районний суд Києва 22 січня скасував арешт, накладений у грудні 2022 року на 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Це рішення дозволить державі перереєструвати підприємство, націоналізоване за рішенням Вищого антикорупційного суду та передати його під контроль Фонду державного майна, йдеться в рішенні суду.

Мотордеталь-Конотоп спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство здатне виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів. У нього є власне чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи.

За даними сайту підприємства, на ньому працюють понад 800 співробітників, географія експорту - до 35 країн світу.

За даними українського реєстру, засновником підприємства є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції в суді довело, що насправді завод належав росіянину Сергію Калашнику - члену Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії, який перебуває під санкціями більшості країн Заходу.

Україна наклала на нього санкції у вересні 2022 року.