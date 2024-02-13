Українське Дунайське пароплавство побудувало ще одну SLG-баржу

Українське Дунайське пароплавство побудувало вже другу великотоннажну SLG-баржу з використанням старих ліхтерних суден (малих сорокаметрових барж), а перша була спущена на воду в кінці минулого року.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило у Фейсбуці.

«У 2023 році команда Українського Дунайського пароплавства вперше за тривалий час розпочала будівництво несамохідного флоту. На балансі підприємства залишилося понад 80 ліхтерів, частина з яких здається в оренду у якості так званих «проставок» між суднами та причалом. Але більшість гниє, витягуючи з компанії кошти на якірний збір, аварійні ремонти тощо. Використання ліхтерів як донорів для створення нових SLG-суден дає нам можливість навіть під час війни системно оновлювати річковий флот. При цьому собівартість виробництва барж SLG значно нижча, ніж будівництво судна з нуля», - розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також зауважив, що усі роботи з будівництва нових барж відбуваються в Україні. Це створює нові робочі місця та позитивно впливає як на економіку регіону, так і в цілому на розвиток галузі внутрішніх водних шляхів. Це важливо також для забезпечення логістики та експорту зерна.

Кубраков зазначив, що баржі будуються за рахунок власних коштів Українського Дунайського пароплавства, без залучення бюджетного фінансування.

Вантажопідйомність оновленої SLG-баржі становить 2200 тонн, довжина - 76,5 метра, осадка - 3,1 метра. Для будівництва баржі використовують сорокаметрові ліхтерні баржі, які раніше через економічну недоцільність простоювали або використовувалися не за призначенням. Повноцінна річкова SLG-баржа будується за принципом конструктора: відбувається стикування двох ліхтерів за допомогою вставки, що вирізається із третього судна.