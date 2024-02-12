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Енергоатом у січні збільшив виробництво електроенергії на понад 20%
11:52 12.02.2024 |
Атомні електростанції України у січні 2024 року порівняно із січнем 2023 року збільшили виробництво електроенергії на понад 1 млрд кВт-год - до 5,883 млрд кВт-год.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Фейсбуці.
"За підсумками першого місяця 2024 року українські АЕС згенерували на понад 1 млрд кВт-год більше, ніж за аналогічний період торік, - 5 882,931 млн кВт-год", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що атомна енергетика в Україні залишається найбільшою за часткою виробництва електроенергії.
Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" розраховує налагодити виробництво комплектуючих тепловиділяючих збірок у 2024 році.
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