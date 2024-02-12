Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергоатом у січні збільшив виробництво електроенергії на понад 20%

 

Атомні електростанції України у січні 2024 року порівняно із січнем 2023 року збільшили виробництво електроенергії на понад 1 млрд кВт-год - до 5,883 млрд кВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Фейсбуці.

"За підсумками першого місяця 2024 року українські АЕС згенерували на понад 1 млрд кВт-год більше, ніж за аналогічний період торік, - 5 882,931 млн кВт-год", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атомна енергетика в Україні залишається найбільшою за часткою виробництва електроенергії.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" розраховує налагодити виробництво комплектуючих тепловиділяючих збірок у 2024 році.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8951
  0,2717
 0,72
EUR
 1
 40,8092
  0,2963
 0,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6350  0,08 0,21 38,1596  0,12 0,30
EUR 40,6536  0,11 0,28 41,4136  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8600  0,29 0,77 37,8950  0,30 0,78
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес