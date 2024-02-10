Уряд привів статут Ощадбанку у відповідність до законодавства

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Статуту акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», тим самим привівши статут банку у відповідність до законодавства України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні, 9 лютого, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Статуту акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»», проєкт якого розробив Мінфін. Рішенням уряду Статут Ощадбанку приведено у відповідність до законодавства України та викладено у новій редакції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основні зміни - це уточнення та доповнення повноважень компетенції органів управління банку і повноважень корпоративного секретаря банку.

Новим Статутом закріплено дворівневу структуру управління.

Також встановлено новий вид прийняття рішень органами управління банку шляхом проведення опитування членів наглядової ради та правління з використанням програмно-технічного комплексу.

Крім того, визначено, що керівниками банку та його ключових підрозділів не можуть бути особи, пов'язані з державою, що здійснює здійснювала збройну агресію проти України.

Як повідомлялось, АТ «Ощадбанк» є державним банком, 100 % статутного капіталу якого належить державі.

Ощадбанк має достатній запас ліквідності й капіталу, показник адекватності регулятивного капіталу Ощадбанку станом на 1 січня 2024 року становив 16,57% при нормативі НБУ 10%.

За попередніми результатами 2023 року Ощадбанк отримав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування, а чистий прибуток після оподаткування становить 4,75 млрд грн.