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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ICU у 2023р збільшила частку на ринку недержавного пенсійного забезпечення з 17,8 до 18,2%

 

Активи недержавних пенсійних фондів (НПФ) під управлінням інвестгрупи ICU зросли 2023 року на 20,7% - до 890 млн грн, тоді як загальний приріст активів усієї недержавної пенсійної системи країни становив 18% - до 4,88 млрд грн, зазначається у пресрелізі групи в п'ятницю.

"Наша частка ринку 2023 року зросла через збільшення клієнтської бази та рекордних вкладів, а також високих результатів прибутковості фондів", - наводяться в повідомленні слова директора з управління локальними активами ICU Григорія Овчаренка.

Зазначається, що така динаміка дала змогу ICU за результатами 2023 року збільшити свою частку на ринку недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) України з 17,8% до 18,2%.

"Ми керуємося зваженою інвестиційною стратегією. В умовах війни та обмежень на інвестиції за межі України ми змушені концентруватися на надійних і ліквідних локальних інструментах, тому ви в портфелях наших фондів не знайдете ризикових активів", - зазначив Овчаренко.

Він уточнив, що серед активів, контрольованих НПФ, - переважно ОВДП і депозити, а також невелика частка корпоративних облігацій надійних емітентів.

"У 2024 році група збереже стратегію інвестування з низьким ризиком і має затверджений план дій для подальшого збільшення активів фондів і збереження високих показників прибутковості", - зазначив Овчаренко.

За його словами, вартість активів усіх фондів під управлінням ICU перевищила за підсумками 2023 року 3 млрд грн.

Згідно з даними фінгрупи, чотири з п'яти НПФ, що лідирують в Україні за прибутковістю, перебувають під управлінням ICU. Серед них: НПФ "Династія" - 21,3%, НКПФ "Укрексімбанк" - 20,4%, НПФ "Взаємодопомога" - 20,1% і ВНПФ "Емерит-Україна" - 19,4%.

У компанії нагадали, що на території України працюють 58 НПФ, з них п'ять - в управлінні ICU, зокрема три входять до першої десятки за розміром активів у країні: НКПФ "Укрексімбанк" - 394 млн грн (4-те місце), ВНПФ "Емерит-Україна" - 277 млн грн (5-те місце) і НПФ "Династія" - 208 млн грн (7-ме місце).

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів ICU - ринки, що розвиваються в усьому світі. Під управлінням групи перебувають активи в розмірі понад $500 млн. Група, за її даними, вже понад 15 років є найбільшим брокером державних облігацій в Україні.

Співвласники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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