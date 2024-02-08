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АМКУ оштрафував Нафтогаз за заправки Glusco. Але дозволив концентрацію
22:57 08.02.2024 |
Антимонопольний комітет України оштрафував підрозділ Групи Нафтогаз - ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" - за низку концентрацій, здійснених без дозволу регулятора. Йдеться про порушення, вчинені у 2022 році, коли Нафтогаз Ойл Трейдинг отримав в управління частки у статутних капіталах 18 компаній, повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
Загальний розмір штрафу - 900 000 грн (по 50 000 грн за кожне порушення).
У кожному із 18 випадків концентрації забезпечували перевищення 50% голосів у вищому органі управління компаній.
Серед компаній значаться "Глуско Рітейл" та "Глуско Україна", які Нафтогаз Ойл Трейдинг отримав в управління від Кабміну у травні 2022 року.
Нафтогаз Ойл Трейдинг почав відновлювати роботу заправок мережі Glusco під брендом U.GO, але у серпні 2023 року АРМА розірвало договір із компанією, пославшись на низькі відрахування. У вересні 2023 року Кабмін вирішив віддати АЗС Glusco в управління Укрнафти.
На сьогоднішньому засіданні Антимонопольний комітет надав дозвіл Нафтогаз Ойл Трейдинг на концентрацію за кожною із 18 компаній.
Довідка
Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок Роснєфті, що працювали під торговими марками Formula, ТНК, Золотий Гепард, Смайл. У 2016 році Роснєфть вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва, якого неформально пов'язували з Віктором Медведчуком. Навесні 2022 року заправки Glusco були заарештовані.
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