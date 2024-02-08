Ще 550 тисяч кубометрів газу на добу: «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини

Цього тижня державне "Укргазвидобування" запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. кубометрів газу на добу.

Обидві свердловини пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями управління "Укрбургаз", повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

"У 2024 році група "Нафтогаз" продовжить нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки сучасним технологіям, які "Укргазвидобування" впровадило у свою діяльність", - зазначається у повідомленні.

Як "Укргазвидобування" збільшує видобуток газу?

Як повідомлялося, у перші дні нового року "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тис. кубометрів газу на добу.

Загалом впродовж 2023 року державна компанія запустила 86 нових свердловин. З них 24 - з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м. Завдяки цьому вперше за історію "Укргазвидобування" видобуток на нових свердловинах перевищив мільярд кубометрів газу на рік.

За попередніми даними, у 2023 році видобуток газу в Україні перевищив 18,7 мільярда кубометрів, що на 0,9% більше, ніж у 2022 році, коли через повномасштабне вторгнення РФ він впав на 6% (до 18,54 млрд кубометрів).

Зокрема, державне "Укргазвидобування" у 2023 році видобуло понад 13,9 млрд куб. м валового природного газу, що на 5% більше, ніж минулого року (майже 13,23 млрд куб м). Також компанія у 2023р змогла видобути на 1,7% більше газу, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного російського вторгнення. Видобуток товарного газу "Укргазвидобування" склав близько 13,22 млрд куб. м, це також на 5% більше, ніж у 2022 році.