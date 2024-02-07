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В УЗ стало доступним претензійне повернення квитків онлайн
17:02 07.02.2024 |
"Укрзалізниця" запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Укрзалізниця цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви", - пояснили в УЗ.
Для цього треба зробити такі дії:
* перейти за посиланням;
* обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";
* заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
* підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
* дочекатись результатів розгляду заяви.
Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.
У компанії нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:
* якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
* якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
* якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
* якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
* якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
* якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
* якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.
"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше", - анонсувала "Укрзалізниця".
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