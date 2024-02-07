Фінансові новини
- |
- 07.02.24
- |
- 04:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Персонал Запорізької АЕС скоротився удвічі - Гроссі
22:52 06.02.2024 |
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зараз працює удвічі менше персоналу, ніж ця станція потребує.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час спільної пресконференції із міністром енергетики України Германом Галущенком, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику ми підіймаємо уже давно. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції - це більше 10 тис. - зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину", - сказав Гроссі.
За словами очільника МАГАТЕ, питання щодо працівників на ЗАЕС є одним із головних питань, які він планує обговорити із керівництвом станції.
"Мова йде про висококваліфікованийі ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати", - додав Галущенко.
Він наголосив, що ті, ким росіяни можуть замінити український персонал, не мають ліцензії, що вплине на роботу ЗАЕС та ядерну та радіаційну безпеку.
Як повідомлялося, із 1 лютого до роботи на Запорізькій АЕС росіяни допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції вели співробітники СБУ
|Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію
|Нідерланди поставлять Україні ще шість F-16
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ситуація «крихка». На ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива, - Гроссі
|Персонал Запорізької АЕС скоротився удвічі - Гроссі
|Україна розпочинає ремонт флоту Дунайського пароплавства. Перше судно відправляють до Австрії
|У «Центренерго» заявили про перевиконання плану з накопичення вугілля наприкінці зими
|Ощадбанк торік отримав рекордний прибуток
|БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино «Космолот»
Бізнес
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту
|Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні
|Meta подорожчала на $200 млрд за день. Це найбільше зростання в історії фондового ринку
|Xiaomi запустить масове виробництво електромобіля SU7 у лютому
|OpenAI визнала, що GPT-4 може з «мінімальним ризиком» допомогти в розробці біологічної зброї
|Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт