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АНАЛІТИКА

Персонал Запорізької АЕС скоротився удвічі - Гроссі

 

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зараз працює удвічі менше персоналу, ніж ця станція потребує.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час спільної пресконференції із міністром енергетики України Германом Галущенком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику ми підіймаємо уже давно. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції - це більше 10 тис. - зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину", - сказав Гроссі.

За словами очільника МАГАТЕ, питання щодо працівників на ЗАЕС є одним із головних питань, які він планує обговорити із керівництвом станції.

"Мова йде про висококваліфікованийі ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати", - додав Галущенко.

Він наголосив, що ті, ким росіяни можуть замінити український персонал, не мають ліцензії, що вплине на роботу ЗАЕС та ядерну та радіаційну безпеку.

Як повідомлялося, із 1 лютого до роботи на Запорізькій АЕС росіяни допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією.
 

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