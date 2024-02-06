Україна розпочинає ремонт флоту Дунайського пароплавства. Перше судно відправляють до Австрії

Україна розпочинає модернізацію річкового флоту Українського Дунайського пароплавства (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві), повідомив віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.

Підготовчі роботи на суднах, які призначені для модернізації, проведуть в Україні на заводі УДП, а заміна двигунів відбудеться в Австрії. Перше судно типу "Капітан Аніпов" уже готується до відправлення до Австрії.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів більш екологічними й енергоефективними.

Торік у Лондоні Україна підписала угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо залучення інвестицій для модернізації Дунайського флоту. Також підписано договір з австрійською компанією ÖSWAG на виконання робіт із модернізації перших п'яти суден цієї серії. ÖSWAG має величезний досвід модернізації старого дунайського флоту - як вантажного, так і пасажирського.

У рамках договору законтрактовано японські двигуни Mitsubishi. В Україні є сертифіковані компанії, які можуть забезпечити їхнє сервісне обслуговування. Вже у квітні двигуни мають бути поставлені на завод ÖSWAG.

Завдання інженерів - зробити заміну двигунів таким чином, щоб це не вплинуло на ходові якості судна. Крім того, двигуни повинні дообладнати для відповідності екологічним вимогам Stage 5.

Економічний ефект від модернізації одного судна на рік - понад 800 000 євро й економія 20-25% палива. Також завдяки модернізації можна буде забезпечити скорочення простоїв у ремонті та витрат на пошук і купівлю запчастин.

Одночасно з проєктом модернізації перших п'яти суден продовжуються переговори щодо модернізації інших серій самохідних суден.