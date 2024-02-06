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У «Центренерго» заявили про перевиконання плану з накопичення вугілля наприкінці зими
17:50 06.02.2024 |
На складах державної енергогенерувальної компанії "Центренерго" зараз утричі більше вугілля порівняно з опалювальним сезоном минулого року.
"Нині до наших сховищ активно їде вугілля з усіх вітчизняних шахт, а також, імпорт. Наші ТЕС спалюють менше палива, ніж надходить на склади. Ми на 30% перевиконали план із накопичення вугілля", - повідомили в компанії.
Також, як зазначається, "Центренерго" на 250% збільшило виробничі потужності в порівнянні з минулим опалювальним сезоном.
"Товариство продовжує виконувати свої зобов'язання перед українським народом та забезпечує домівки й підприємства електроенергією та теплом. Ми не зупиняємося на досягнутому. На обʼєктах "Центренерго" триває безпрецедентна ремонтна кампанія, ми й далі плануємо нарощувати генерацію", - додали в компанії.
Раніше повідомлялося, що станом на 18 січня в роботі перебувало 10 енергоблоків ПАТ "Центренерго".
ПАТ "Центренерго" - державна енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська (окупована), Зміївська та Трипільська.
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