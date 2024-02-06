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Ощадбанк торік отримав рекордний прибуток
13:34 06.02.2024 |
Державний "Ощадбанк" за попередніми результатами 2023 року одержав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування, що є історично найвищим результатом банку. Чистий прибуток становить 4,75 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Фінансова установа зазначає, що на фінальний обсяг чистого прибутку 2023 року суттєво вплинуло збільшення ставки податку на прибуток банківських установ (з 18% до 50%) - у зв'язку з цим нововведенням банком буде сплачено державі 4,7 млрд грн.
Також вплинула негативна переоцінка деривативів - ОВДП з індексованою вартістю в капіталі "Ощадбанку" на суму 2,9 млрд грн.
Їхня справедлива вартість перебуває під впливом зовнішніх та не підконтрольних банку чинників - курсу валют та відсоткових ставок.
Операційний прибуток "Ощадбанку" (до резервів під кредитні ризики, переоцінки деривативів та податку на прибуток) становить 12 млрд грн, що на 52% перевищило результат попереднього року.
Крім цього, порівняно з показниками 2022 року, чистий процентний дохід Ощадбанку збільшився на 26% до майже 19 млрд грн, чистий комісійний дохід зріс на 14% - до 7 млрд грн.
"Ощадбанк" також має достатній запас ліквідності й капіталу. Показник адекватності регулятивного капіталу станом на 1 січня 2024 року становить 16,57% при нормативі НБУ 10%.
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