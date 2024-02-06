БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино «Космолот»

Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній "Космолот", яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.

У компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту. Також в компанії зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки.

"Співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання Офіційного веб-сайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана Рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34", - наголосили в компанії. Додається, що вказані БЕБ веб-сайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot. Зокрема, частина вебсайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляє(ла) гравців на сайти інших онлайн казино.

"Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Бюро стверджують, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази - документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину.

Додається, що на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.