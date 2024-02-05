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АНАЛІТИКА

Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради Енергоатому

 

Урядовий Комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств оголосив конкурс на відбір незалежних членів наглядової ради Енергоатому та затвердив вимоги до кандидатів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кандидати на посади матимуть змогу подавати документи з 2 лютого до 4 березня 2024 року.

"Енергоатом - це найбільший виробник електроенергії в Україні, який відіграє стратегічно важливу роль для енергетичної безпеки держави. Тож необхідно, щоб у роботі компанії було запроваджено міжнародно визнані норми корпоративного управління", - прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Наприкінці грудня 2023 року Кабмін ухвалив рішення про утворення акціонерного товариства "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі. Також уряд затвердив положення про наглядову раду та положення про засади її формування.

Корпоратизація Енергоатому також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

В Україні через корпоратизацію вже пройшли держкомпанії Укренерго, Укрпошта, Укргідроенерго, Укрзалізниця.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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