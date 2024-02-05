Фінансові новини
- |
- 05.02.24
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради Енергоатому
16:35 05.02.2024 |
Урядовий Комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств оголосив конкурс на відбір незалежних членів наглядової ради Енергоатому та затвердив вимоги до кандидатів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Кандидати на посади матимуть змогу подавати документи з 2 лютого до 4 березня 2024 року.
"Енергоатом - це найбільший виробник електроенергії в Україні, який відіграє стратегічно важливу роль для енергетичної безпеки держави. Тож необхідно, щоб у роботі компанії було запроваджено міжнародно визнані норми корпоративного управління", - прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболєв.
Наприкінці грудня 2023 року Кабмін ухвалив рішення про утворення акціонерного товариства "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі. Також уряд затвердив положення про наглядову раду та положення про засади її формування.
Корпоратизація Енергоатому також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
В Україні через корпоратизацію вже пройшли держкомпанії Укренерго, Укрпошта, Укргідроенерго, Укрзалізниця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
|Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради Енергоатому
|Укроборонпром корпоратизує ще 10 своїх підприємств
|Кабмін затвердив порядок списання майна Енергоатома
|Уряд погодив перетворення ДП «Гарантований покупець» на акціонерне товариство
|J.P. Morgan відкликав позов до ПриватБанку щодо націоналізації
|МАГАТЕ: Українські співробітники не мають доступу до ЗАЕС
Бізнес
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
|Porsche представив новий Macan