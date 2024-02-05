Укроборонпром корпоратизує ще 10 своїх підприємств

Наглядова рада акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (УОП) ухвалила рішення у межах реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу замість чергових 10 державних оборонних підприємств утворити господарські товариства.

Про це повідомила пресслужба УОП, передає Укрінформ.

«Після державної реєстрації товариствами з обмеженою відповідальністю стануть вісім підприємств, а на акціонерні товариства перетворять два», - йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора «Української оборонної промисловості» Германа Сметаніна, після завершення реєстрації загальна кількість корпоратизованих підприємств становитиме 38 компаній.

«Реформа ОПК сприятиме подальшому розвитку технологій та виробництва, допоможе залучати у галузь інвестиції, будувати спільні підприємства з приватними партнерами, зокрема з провідними міжнародними компаніями, дасть змогу ефективніше запобігати проявам корупції», - зазначив Сметанін.

Як повідомлялося, 29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів затвердив склад наглядової ради «Української оборонної промисловості». До її складу увійшли: премʼєр-міністр України в 2019-2020 роках Олексій Гончарук, президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління «Нафтогазу України» Сергій Коновець, член наглядової ради «Укрзалізниці» Давід Ломджарія та президент і СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC) Лінді Сміт.