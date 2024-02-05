Кабмін затвердив порядок списання майна Енергоатома

Кабінет Міністрів затвердив порядок списання майна НАЕК "Енергоатом", яке не підлягає приватизації, у випадку недоцільності його використання чи застарілості.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Передбачено, що списанню підлягає майно у разі неможливості або економічної недоцільності використання його іншим чином, якщо таке майно морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання", - написав депутат.

Списанню також може підлягати майно, що пошкоджене та не підлягає відновленню, зокрема, внаслідок форс-мажорних обставин, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Як повідомлялося, 29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів створив АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належить державі, та затвердив його статут.