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Кабмін затвердив порядок списання майна Енергоатома
11:51 05.02.2024 |
Кабінет Міністрів затвердив порядок списання майна НАЕК "Енергоатом", яке не підлягає приватизації, у випадку недоцільності його використання чи застарілості.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Передбачено, що списанню підлягає майно у разі неможливості або економічної недоцільності використання його іншим чином, якщо таке майно морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання", - написав депутат.
Списанню також може підлягати майно, що пошкоджене та не підлягає відновленню, зокрема, внаслідок форс-мажорних обставин, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.
Як повідомлялося, 29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів створив АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належить державі, та затвердив його статут.
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