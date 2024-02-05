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АНАЛІТИКА

Уряд погодив перетворення ДП «Гарантований покупець» на акціонерне товариство

 


Кабінет Міністрів на засіданні 2 лютого ухвалив рішення про перетворення державного підприємства «Гарантований покупець» на акціонерне товариство, 100% акцій у статутному капіталі якого належать державі та не підлягають приватизації.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з рішенням Кабміну, має бути створена комісія з перетворення підприємства. Комісія розробить проєкт плану перетворення підприємства, підготує передавальний акт майна, що вноситься до статутного капіталу АТ, та визначить строк вимог до підприємства кредиторами (два місяці з дня набрання чинності розпорядженням).

Також має бути утворена інвентаризаційна комісія підприємства.

«Продовжуємо реформу корпоративного управління. Перетворення «Гарантованого покупця» в акціонерне товариство посилить прозорість роботи компанії. Компанія стане зрозумілішою для міжнародних контрагентів, це полегшить їй потенційну інтеграцію в європейський ринок», - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Як повідомлялось, ДП "Гарантований покупець" купує електроенергію з відновлюваних джерел енергії, надаючи в такий спосіб державну підтримку галузі, та забезпечує доступність електроенергії для населення.

У 2023 році підприємство виплатило 30,348 млрд грн виробникам електроенергії з ВДЕ.
 

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