J.P. Morgan відкликав позов до ПриватБанку щодо націоналізації

Компанія J.P. Morgan Securities plc відкликала позов до ПриватБанку щодо його націоналізації. Про це стало відомо в четвер під час засідання Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку, повідомила пресслужба українського банку.

J.P. Morgan був одним із позивачів, які разом із Shakoor Capital вимагали визнати незаконною технічну процедуру націоналізації ПриватБанку bail-in.

"Компанія більше не є учасником справи. На одного позивача стало менше", - прокоментував рішення суду адвокат ПриватБанку Олег Самсонович.

У справі залишаються її ініціатор Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited (якою керує російський бізнесмен Йоріх), український ФОП "Сазонов Д. В." та компанія Concorde (Bermuda) Limited.

Завдяки процедурі bail-in під час націоналізації статутний капітал ПриватБанку було збільшено на 29,4 млрд грн. Банк Англії визнав цю процедуру у 2021 році, а Лондонський арбітражний суд підтвердив її законність у 2022-му.

Ініціювавши справу в українському суді, позивачі по суті намагаються "обійти" рішення Лондонського арбітражу, пояснював раніше ПриватБанк.