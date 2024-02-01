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НАБУ проводить обшук у центральному офісі «Укрнафти»
14:39 01.02.2024 |
Зранку 1 лютого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшук у головному офісі ПАТ "Укрнафта".
Про це повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на джерела. Згодом інформацію про обшуки підтвердили у самій "Укрнафті".
"Всю необхідну інформацію за запитами НАБУ було надано. Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності", - запевнили в компанії.
За даними співрозмовників ЕП в "Укрнафті", обшук проводять у справі про закупівлю труб.
"Контракт з "Інтерпайп", критична закупівля труб для уникнення падіння видобутку нафти", - розповів неназваний співрозмовник компанії про причини обшуків правоохоронців.
Відомо, що у травні 2023 року "Укрнафта" без конкурсу купила у ТОВ "Інтерпайп Україна" насосно-компресорних труб на 282 млн грн, писало видання Наші гроші.
Тоді в компанії пояснювали, що провели закупівлю за переговорною процедурою через критичний ризик втрати обсягів видобутку через відсутність на складах запасів насосно-компресорних труб (НКТ).
Нагадаємо, у листопаді 2022 року підконтрольні Ігорю Коломойському стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" передали в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
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