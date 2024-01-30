Фінансові новини
- |
- 30.01.24
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта й газ більше не перший вид діяльності Нафтогазу: новий статут компанії
12:40 30.01.2024 |
Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 26 січня, виклав у новій редакції статут НАК "Нафтогаз України" - найбільшої компанії в Україні. У понеділок його текст з'явився на сайті уряду.
Новий статут передбачає збільшення статутного капіталу компанії майже на 650 млн грн - з 190,15 млрд грн до 190,80 млрд грн.
Передбачено зміни у предмет діяльності компанії. На першому місці тепер не видобування нафти й газу, а забезпечення енергопостачання українських споживачів.
Загалом кількість видів діяльності збільшилася з 24 до 30, серед них тепер є досягнення енергетичної незалежності України (незалежність від імпорту газу), трансформація енергетичного сектору, реформа ринку природного газу, захист інтересів України на енергетичному ринку, реалізація проєктів з відновлювальної та альтернативної енергетики.
Лише після цього, сьомим пунктом, йдуть нафта й газ.
Статут передбачає дворівневу структуру управління (правління й наглядова рада), розширюються виключні повноваження загальних зборів акціонерів. Передбачено, що незалежні члени наглядової ради не можуть входити до складу наглядової ради понад три строки поспіль (тобто понад дев'ять років).
Зі статуту зникли зобов'язання держави як акціонера - наприклад, не втручатися в операційно-господарську діяльність.
Визнано такими, що втратили чинність положення про наглядову раду та положення про правління Нафтогазу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нафта й газ більше не перший вид діяльності Нафтогазу: новий статут компанії
|ЄБРР надасть «Укргідроенерго»" EUR200 млн кредиту на аварійне відновлення ГЕС
|Нацбанк тимчасово позбавив Пасенюка і Стеценка права голосу в їхньому банку «Авангард», банк заявляє про необґрунтований тиск НБУ
|Французький мільярдер хоче купити lifecell за $500 млн. Каже, що це дешево
|Продаж оператора lifecell: АМКУ отримав повторну заявку від французької компанії
|«Нафтогаз» повідомив про відновлення роботи сервісів після кібератаки
Бізнес
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы
|Британське агентство попереджає про загрозу «зразкових» фішингових листів від ШІ
|Технологія AMD Fluid Motion Frames обіцяє на 97% більшу частоту кадрів у 1080p з новими драйверами Radeon
|Автомобіль Apple: реліз відкладений до 2028 року, безпілотне керування значно обмежене – Марк Гурман
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор