Нафта й газ більше не перший вид діяльності Нафтогазу: новий статут компанії

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 26 січня, виклав у новій редакції статут НАК "Нафтогаз України" - найбільшої компанії в Україні. У понеділок його текст з'явився на сайті уряду.

Новий статут передбачає збільшення статутного капіталу компанії майже на 650 млн грн - з 190,15 млрд грн до 190,80 млрд грн.

Передбачено зміни у предмет діяльності компанії. На першому місці тепер не видобування нафти й газу, а забезпечення енергопостачання українських споживачів.

Загалом кількість видів діяльності збільшилася з 24 до 30, серед них тепер є досягнення енергетичної незалежності України (незалежність від імпорту газу), трансформація енергетичного сектору, реформа ринку природного газу, захист інтересів України на енергетичному ринку, реалізація проєктів з відновлювальної та альтернативної енергетики.

Лише після цього, сьомим пунктом, йдуть нафта й газ.

Статут передбачає дворівневу структуру управління (правління й наглядова рада), розширюються виключні повноваження загальних зборів акціонерів. Передбачено, що незалежні члени наглядової ради не можуть входити до складу наглядової ради понад три строки поспіль (тобто понад дев'ять років).

Зі статуту зникли зобов'язання держави як акціонера - наприклад, не втручатися в операційно-господарську діяльність.

Визнано такими, що втратили чинність положення про наглядову раду та положення про правління Нафтогазу.