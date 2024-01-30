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ЄБРР надасть «Укргідроенерго»" EUR200 млн кредиту на аварійне відновлення ГЕС
23:40 29.01.2024 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив надання ПрАТ "Укргідроенерго" кредиту під державні гарантії обсягом до EUR200 млн для фінансування постачань устаткування на ГЕС і підтримку ліквідності компанії.
"Кредит складається з до EUR150 млн для фінансування постачання критично важливого обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської ГЕС і до EUR50 млн для екстреної підтримки ліквідності компанії", - йдеться на сайті банку.
Кредитну лінію буде розділено на два транші по EUR100 млн кожен, причому один фінансуватиметься ЄБРР, а другий - за рахунок коштів, авансованих Італією ЄБРР на ці цілі.
У банку зазначають, що реалізація проєкту підвищить енергетичну безпеку України завдяки фінансуванню заміни чотирьох гідроагрегатів Дніпровської ГЕС, які було зношено внаслідок інтенсивної експлуатації з 2003 року та ушкоджень, завданих російськими ракетними ударами по Дніпровській ГЕС.
Очікується, що загальна виробнича потужність відповідного обладнання збільшиться на 16%. Проєкт також дасть змогу "Укргідроенерго" замінити старі козлові крани на Середньодніпровській ГЕС, які мають вирішальне значення для ефективного обслуговування гідроелектростанцій. Крім того, екстрена підтримка ліквідності допоможе компанії зміцнити своє фінансове становище.
Як заявив у листопаді 2023 цього року генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", компанія працювала над залученням від ЄБРР, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Світового банку під проєкти відновлення та розвитку загалом орієнтовно EUR330 млн.
Як повідомлялося, "Укргідроенерго" в грудні отримало транш на EUR133 млн від ЄІБ для комплексного проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій".
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