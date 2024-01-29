Нацбанк тимчасово позбавив Пасенюка і Стеценка права голосу в їхньому банку «Авангард», банк заявляє про необґрунтований тиск НБУ

Власники фінансової групи ICU і банку "Авангард", який входить до неї, Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк тимчасово, до усунення порушення, позбавлені права голосу за 50% пакетами акцій банку "Авангард", які належать кожному з них опосередковано, банк розцінює такі дії як необґрунтований тиск.

Як повідомляється в інформації на сайті НБУ, відповідне рішення комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури ухвалив 22 січня.

Згідно з ним, такі самі заборони ухвалено щодо 100% акцій банку, які безпосередньо належать Westal Holdings Ltd, власником якої, зі свого боку, виступає компанія ICU Holdings Limited, яка належить Пасенюку і Стеценку на паритетних засадах, - ICU Holdings Limited.

На сайті Нацбанку відсутня інформація, яка стала підставою для таких санкцій, проте відомо, що йдеться про спір щодо законності виплати "Авангардом" премій Стеценку та Пасенюку по 290 млн грн кожному нібито з коштів, отриманих як доходи за депозитними сертифікатами, придбаними за рахунок відсотків, які лежали на рахунках банку, за заарештованими ОВДП, що були виведені з ринку на початку війни МР Банком - "донькою" російського Ощадбанку.

"АТ "Банк Авангард" і акціонери банку оскаржуватимуть у суді рішення НБУ про тимчасову, до усунення уявних порушень, заборону використання свого права голосу. Вважаємо таке рішення регулятора безпідставним і таким, що порушує законні права акціонерів і банку. Ба більше, вбачаємо в таких рішеннях ознаки використання професійної дискреції НБУ як інструменту надмірного тиску на учасника ринку", - прокоментували ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі банку.

У банку додали, що такі дії Нацбанку не стали сюрпризом у контексті "тривалого необґрунтованого тиску, необережного поводження зі своїм професійним судженням і вибіркового упередженого ставлення" НБУ до банку "Авангард" і його власників із початку 2023 року. Зокрема, зазначили у пресслужбі, 2023 року регулятор провів дві перевірки діяльності банку, за результатами яких не встановлено суттєвих порушень нормативно-правових актів, зокрема відсутні будь-які порушення закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів".

Банк "Авангард" і його акціонери мають сильну і виважену правову позицію і захищатимуть свої законні інтереси згідно з чинним законодавством у тих юрисдикціях, де банківська група веде свою діяльність, наголосили у пресслужбі.

Зазначені рішення НБУ не вплинуть на стабільність і якість роботи банку та інших учасників банківської групи. Банк має високі показники фінансової стійкості та найвищий кредитний рейтинг за національною шкалою зі стабільним прогнозом, дотримується пруденційних нормативів Нацбанку, запевнили у пресслужбі.

Як повідомлялося, регулятор 1 травня 2023 року визнав власників банку "Авангард" такими, що не відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, а в листопаді змусив їх покинути наглядову раду банку. Водночас Стеценко і Пасенюк оскаржили в Київському окружному адміністративному суді рішення НБУ про їхню невідповідність кваліфікаційним вимогам.

За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2023 року банк "Авангард" посідав 51-е місце за загальними активами - 1,33 млрд грн серед 63 банків країні.