Продаж оператора lifecell: АМКУ отримав повторну заявку від французької компанії

Антимонопольний комітет (АМКУ) отримав повторні заявки від французької компанії DVL Telecom (входить до групи NJJ) на погодження придбання контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер".

Про це в АМКУ повідомили у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Повторні заяви щодо придбання контролю компанією DVL Telecom (Париж, Франція) - суб'єкт господарювання, який входить разом із компанією NJJ Capital до групи NJJ, над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" надійшли до комітету 23 січня 2024 року", - уточнив заступник голови АМКУ - державний уповноважений Максим Сандига.

Тепер Антимонопольний комітет перевірить отримані заяви щодо їх відповідності встановленим вимогам.

Як повідомлялося, 12 січня Антимонопольний комітет України повернув подану французькою компанією NJJ Capital заяву на отримання дозволу для придбання мобільного оператора lifecell (ТОВ "Лайфселл") та оператора стільникових веж ТОВ "Укртауер". В АМКУ пояснювали, що подані заяви не відповідали встановленим вимогам.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell оголосила про продаж українського мобільного оператора lifecell (ТОВ "Лайфселл"), мережі колцентрів (ТОВ "Глобал Білгі") та оператора вишок мобільного звʼязку (ТОВ "Укртауер") в Україні французькій NJJ Capital.

Французька інвестиційна компанія NJJ Capital належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю - засновнику і мажоритарному акціонеру третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad, (працює під брендом Free). Також він є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако - Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

lifecell - третій за величиною мобільний оператор України. Компанія Turkcell є власником 100% акцій ТОВ "Лайфсел". На частку України, де також працюють "дочки" UkrTower, Global LLC та Paycell LLC, припадало 8,9% усієї виручки Turkcell та 14% необоротних активів.

При цьому на 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел" з жовтня минулого року накладено арешт в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".

LetterOne - Фрідмана, Косогова та Авєна через люксембурзьку IMTIS Holdings S.a r l контролює 19,8% акцій Turkcell, 26,2% контролює Фонд національного добробуту Турецької Республіки, ще 54% перебуває у вільному обігу на біржі.