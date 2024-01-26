«Укрзалізниця» встановила 5-річний рекорд із будівництва вантажних вагонів

"Укрзалізниця" у 2023 році на власних потужностях збудувала 528 вантажних вагонів. Це рекорд за останні п'ять років. Зокрема, було виготовлено 427 фітингових платформ.

Як ідеться в повідомленні компанії, минулого року було розпочато виробництво дослідного зразка зерновоза й серійне виготовлення 50 думпкарів та 50 хопер-дозаторів.

Також "Укрзалізниця" збудувала на власних потужностях зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень коліями 1520 та 1435. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього - українського виробництва.

У 2023 році виробництво щебеню зросло на 33% (до 2,7 млн тонн), шпал - на 6% (до 867 тис. штук).

Ще одним п'ятирічним рекордом 2023 року стало виробництво залізобетонних конструкцій, яке зросло порівняно з 2022 роком на 10,5% - до 6,937 тис. кубометрів.

Крім того, у 2023 році "Укрзалізниця" освоїла у виробництві 47 нових номенклатур. Було виготовлено 37 тис. одиниць різноманітної продукції: балка хребтова та балка бокова, упори контейнерні, башмак гальмівний, амортизатори для поглинального апарату, каркаси дверей з алюмінію, компресори, генератори пасажирських вагонів.

Економія склала близько 120 млн грн.

У планах компанії на 2024 рік, зокрема, збільшення обсягів капітального ремонту локомотивів на потужностях заводів "Укрзалізниці" на 15% та електропоїздів - на 8%, збільшення виробництва щебеню за рахунок замовлень від сторонніх замовників, освоєння нових продуктів та технологій. Джерело: https://biz.censor.net/n3469813





