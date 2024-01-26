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«Нова пошта» збільшила мережу в Україні у 2023 р. на 23%, планує зростання витрат на ці цілі у 2024 р. на 72,7%
13:25 26.01.2024 |
"Нова пошта" (НП), що входить до групи компаній Nova, у 2023 році збільшила мережу в Україні на 5 тис. одиниць - до 27 тис. (+23%), повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.
Згідно з релізом, протягом 2023 року "Нова пошта" відкрила 2,242 тис. нових відділень і встановила 1,853 тис. нових поштаматів.
У компанії уточнили, що на початок 2024 року мережа "Нової пошти" складається з 11,46 тис. відділень і 15,59 тис. поштоматів, з яких 60% працюють усередині приміщень і житлових комплексів, а 40% - вуличні.
"Особливий акцент було зроблено на відкритті PUDO - точок сервісу на території діючого бізнесу партнерів, де можна відправити або отримати вже оплачені посилки вагою до 10 кг. Такі точки можуть розміщуватися в аптеках, магазинах, на АЗС і вже працюють у мережі БРСМ, Moyo, Delvi",- повідомили в компанії.
Зазначається, що на збільшення і розвиток мережі у 2023 році "Нова пошта" витратила 1,1 млрд грн.
Водночас компанія планує збільшити цю суму до 1,9 млрд у 2024 році та відкрити ще 9 тис. точок сервісу.
Наразі відділення та поштомати "Нової пошти" працюють у понад 10 тис. населених пунктах у всій Україні. Найбільш активне зростання мережі відбулося в Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.
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