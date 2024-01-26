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«Ліси України» закрили цехи з переробки деревини по всій Україні
11:58 26.01.2024 |
У січні 2024 року ДП "Ліси України" остаточно закрило цехи переробки по всій Україні.
Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець у Facebook.
"Наразі робимо все, щоб працевлаштувати робітників ліквідованих цехів на інші напрями. Співпрацюємо з інвесторами. Пропонуємо орендарям виробничих комплексів зберегти колектив.
Ліквідація переробки - болюча тема. Значно приємніше створювати, ніж закривати. Але іноді потрібно приймати непопулярні рішення", - зазначив він.
Як пояснив гендиректор, раніше лісгоспи почали займатися переробкою, тому що реалізація круглої деревини не покривала витрати. Але після появи ринку приватної деревообробки різко зросла конкуренція. Формально державні виробництва є прибутковими, а фактично - дотаційні.
Як приклад Болоховець навів роботу цеху однієї з філій "Ліси України", яка спеціалізується на заготівлі дуба та виробляє паркетну дубову ламель. Його прибуток за 10 місяців 2023 року становив 8,3 млн грн. Однак цех отримує дуб за собівартістю, що набагато менше від ринкової ціни.
"Якби ту саму круглу деревину реалізувати через відкриті торги, філія могла б заробити 24,1 млн грн. Формально рентабельність цеху 58%, насправді підприємство недоотримало 16 млн грн", - зазначив він.
Очільник ДП додав, що цехи "Лісів України" за 2023 рік переробили 0,9 млн куб. м. деревини, ринкова вартість якої складає 2,15 млрд грн. Реалізовано 0,4 млн куб. м. пиломатеріалів на суму 2,3 млрд грн. Різниця становила лише 150 млн грн, що в рази менше, ніж витрачено на виробництво (зарплати, електроенергія, тощо).
"Окрім тягаря у вигляді дотацій цехам позбудемося ще і значної частки корупції, що також, безумовно, сприятиме збільшенню доходів ДП", - підсумував Болоховець.
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