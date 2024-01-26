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lifecell подав до суду на Vodafone через послугу «Збереження номера»
23:50 25.01.2024 |
ТОВ "Лайфселл" подало позов до ПрАТ "ВФ Україна" через послугу "Збереження номера", яка, на думку позивача, суперечить вимогам чинного законодавства.
Це випливає з ухвали Господарського суду міста Києва від 16 січня, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.
lifecell просить суд зобов'язати Vodafone припинити надання послуги "Збереження номера", оскільки остання суперечить вимогам чинного законодавства, порушує право lifecell на надання електронних комунікаційних послуг та право на отримання прибутку.
Господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.
Підготовче засідання призначене на 5 лютого 2024 року.
Нагадуємо:
Наприкінці грудня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, оштрафувала Vodafone на 68 000 грн за відмову абонентам у переході до іншої мережі зі збереженням номера.
Споживачі скаржилися на те, що при спробі перенести свій номер телефону з мережі Vodafone до мережі іншого постачальника, абоненти отримували відмову через підключену послугу "Збереження номера".
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