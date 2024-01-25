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Агрохолдинг Косюка купив виробника овочів на Київщині
16:54 25.01.2024 |
Найбільший в Україні виробник курятини агрохолдинг "МХП" Юрія Косюка купує компанію "Овочева скарбниця", що займається переробкою та консервуванням овочів.
Дозвіл для завершення угоди вже надав Антимонопольний комітет України (АМКУ), повідомляє пресслужба регулятора.
"Надано дозвіл ПрАТ "МХП" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Овочева скарбниця", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі правління товариства", - йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.
ТОВ "Овочева скарбниця" зареєстровано у 2014 році у смт Бородянка Київської області. Його власником у держреєстрі вказаний Сергій Дубінін - колишній директор в ТОВ "МХП фудсервіс".
Компанія спеціалізується на переробці та консервуванні фруктів та овочів, виробництві готової їжі та страв під торговельною маркою "Слов'янка".
Як повідомлялося, у 2023 році "МХП" домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.
При цьому у піврічному звіті "МХП" вказував, що станом на 30 червня 2023 року його вільні кошти становили $502 млн, з яких $277 млн знаходилися у дочірніх компаній групи за межами України.
МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі $67 млн у порівнянні зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виручка зросла на 35% - до $1,56 млрд.
2022 рік компанія завершила із чистими збитками у розмірі $231 млн порівняно з $393 млн чистого прибутку роком раніше.
МХП - найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.
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