«Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку на один з його дата-центрів

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну", - повідомили в ГУР.