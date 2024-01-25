Фінансові новини
- |
- 25.01.24
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку на один з його дата-центрів
11:00 25.01.2024 |
Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують компанії ГК "Нафтогаз України" та "Газорозподільні мережі України", передає Енергореформа.
Про це повідомила НАК "Нафтогаз України".
"Наразі вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні НАК у Телеграм-каналі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія запропонувала Шольцу вихід з дилеми щодо Taurus, - ЗМІ
|ГУР зробило заяву про зрив запланованого обміну полоненими: Навмисні дії Росії
|Рух «Маніфест 42» скасував акцію протесту, але чекає від влади наступних кроків назустріч бізнесу
|Лещенко проти біженців: Чи допоможе Європа Банковій повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку на один з його дата-центрів
|Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра
|«Приватбанк» збільшив чистий прибуток до майже 38 мільярдів
|Оператор ГТС торік обстежив майже 2,5 тисячі кілометрів магістральних газопроводів
|«Українське Дунайське пароплавство» збільшить кількість караванів для транспортування Дунаєм
|Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба
Бізнес
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти