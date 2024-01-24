Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Приватбанк» збільшив чистий прибуток до майже 38 мільярдів

«Приватбанк» збільшив чистий прибуток до майже 38 мільярдів

 

За результатами 2023 року державний "Приватбанк" отримав чистий прибуток у 37,8 млрд грн, що на 7,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що прибуток банку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

Минулого року банк також збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і чистий портфель кредитів для бізнесу на 23% - до понад 30 млрд грн. Водночас обсяг депозитів збільшився на 18% до 85 млрд грн.

Таке зростання масштабів бізнесу призвело до збільшення чистого процентного доходу "Приватбанку" на 16,7 млрд грн. Ще 3 млрд грн приросту чистого процентного доходу забезпечені процентною політикою банку НБУ протягом 2023 року.

Чистий комісійний дохід зріс на 20%, досягши 24,4 млрд грн. "В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем", - додали в пресслужбі.

До того ж якість кредитного портфеля поступово покращується, що дає значну економію за витратами на формування резервів. У 2023 році вони зменшились на 11,8 млрд грн порівняно з 2022 роком.

За результатами 2023 року "Привабанк" спрямовує до бюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (ще 8,2 млрд грн було передплачено в 2021-2022 роках одночасно з дивідендами).

Більша частина чистого прибутку банку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів буде спрямовано на виплату дивідендів, тобто також до державного бюджету.

Як повідомлялося, попри повномасштабну війну "Приватбанк" завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5252
  0,0708
 0,19
EUR
 1
 40,8837
  0,1932
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5088  0,01 0,02 38,1176  0,01 0,03
EUR 40,8452  0,06 0,14 41,6652  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5450  0,09 0,25 37,5600  0,10 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес