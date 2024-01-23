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АНАЛІТИКА

Оператор ГТС торік обстежив майже 2,5 тисячі кілометрів магістральних газопроводів

Оператор ГТС торік обстежив майже 2,5 тисячі кілометрів магістральних газопроводів

 

"Оператор ГТС України" спільно із компанією ROSEN Europe B.V. торік провели внутрішньотрубну діагностику 2,454 тис. км магістральних газопроводів, що на 20% перевищило показник 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.

"У 2023 році фахівці Оператора ГТС України (ОГТСУ), спільно з компанією ROSEN Europe B.V., провели внутрішньотрубну діагностику (ВТД) 2453,59 кілометрів лінійної частини магістральних газопроводів. Це стратегічний проєкт товариства, спрямований на зміцнення надійності та стійкості української ГТС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сумарна протяжність обстежених трубопроводів на 20% більша, ніж у 2022 році. Зокрема, фахівці провели діагностику на трубопроводах таких діаметрів: DN 1400 - 993,82 км; DN 1200 - 978,65 км; DN 1000 - 256,24 км; DN 700 - 224,88 км.

У 2024 році ОГТСУ планує обстежити близько 1,3 тис. км лінійної частини магістральних газопроводів.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року ОГТСУ домовився з ROSEN Europe B.V., що входить до складу швейцарської ROSEN Group, про проведення внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів України. Угода передбачає обстеження до кінця 2024 року понад 4,5 тис. км магістральних газопроводів діаметром 1400 мм. Загальна вартість діагностики - 6,44 млн євро.

У 2021 році за угодою було проведено обстеження 2 тис. км газогонів, у 2022 році - ще понад 2 тис. км.
 

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