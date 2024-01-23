Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Українське Дунайське пароплавство» збільшить кількість караванів для транспортування Дунаєм

 

"Українське Дунайське пароплавство" (УДП) має намір збільшити кількість задіяних караванів та продовжити лінію на Верхній Дунай.

Про це повідомив керівник компанії Дмитро Москаленко.

"На лінії наразі працює 5 караванів УДП. Плануємо поступово збільшувати їх кількість. Після модернізації першої партії самохідних суден продовжимо лінію на Верхній Дунай. Це збільшить тривалість рейсу, але й обсяги перевезень також зростуть", - зазначив він.

За його словами, у порту сербського міста Новий Сад завантажується черговий караван УДП.

"Самохідка і 5 барж. Загалом 9 тис. тонн дедвейту. Караван доставив у Сербію з України залізорудну руду, на зворотному шляху візьме зерно та вирушить до румунської Констанци. З Констанци до України доставляються мінеральні добрива, будівельні матеріали та інші вантажі", - пояснив Москаленко.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних понад 29 млн тонн, що майже у шість разів більше, ніж у довоєнний період.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4521
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 40,7928
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5167  0,08 0,20 38,1300  0,10 0,27
EUR 40,9013  0,05 0,12 41,7050  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4500  0,02 0,05 37,4567  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес