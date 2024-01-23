«Українське Дунайське пароплавство» збільшить кількість караванів для транспортування Дунаєм

"Українське Дунайське пароплавство" (УДП) має намір збільшити кількість задіяних караванів та продовжити лінію на Верхній Дунай.

Про це повідомив керівник компанії Дмитро Москаленко.

"На лінії наразі працює 5 караванів УДП. Плануємо поступово збільшувати їх кількість. Після модернізації першої партії самохідних суден продовжимо лінію на Верхній Дунай. Це збільшить тривалість рейсу, але й обсяги перевезень також зростуть", - зазначив він.

За його словами, у порту сербського міста Новий Сад завантажується черговий караван УДП.

"Самохідка і 5 барж. Загалом 9 тис. тонн дедвейту. Караван доставив у Сербію з України залізорудну руду, на зворотному шляху візьме зерно та вирушить до румунської Констанци. З Констанци до України доставляються мінеральні добрива, будівельні матеріали та інші вантажі", - пояснив Москаленко.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних понад 29 млн тонн, що майже у шість разів більше, ніж у довоєнний період.