Фінансові новини
- |
- 23.01.24
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Українське Дунайське пароплавство» збільшить кількість караванів для транспортування Дунаєм
10:07 23.01.2024 |
"Українське Дунайське пароплавство" (УДП) має намір збільшити кількість задіяних караванів та продовжити лінію на Верхній Дунай.
Про це повідомив керівник компанії Дмитро Москаленко.
"На лінії наразі працює 5 караванів УДП. Плануємо поступово збільшувати їх кількість. Після модернізації першої партії самохідних суден продовжимо лінію на Верхній Дунай. Це збільшить тривалість рейсу, але й обсяги перевезень також зростуть", - зазначив він.
За його словами, у порту сербського міста Новий Сад завантажується черговий караван УДП.
"Самохідка і 5 барж. Загалом 9 тис. тонн дедвейту. Караван доставив у Сербію з України залізорудну руду, на зворотному шляху візьме зерно та вирушить до румунської Констанци. З Констанци до України доставляються мінеральні добрива, будівельні матеріали та інші вантажі", - пояснив Москаленко.
Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних понад 29 млн тонн, що майже у шість разів більше, ніж у довоєнний період.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство
|Зеленський офіційно визначив перелік українських історичних земель в Росії. Що це значить
|Бізнес і представники влади провели закриту зустріч на тлі арешту Мазепи
|Атака дронів СБУ на порт «Усть-Луга»: Термінал «Новатеку» не зможе відновити роботу ще кілька тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Оператор ГТС торік обстежив майже 2,5 тисячі кілометрів магістральних газопроводів
|«Українське Дунайське пароплавство» збільшить кількість караванів для транспортування Дунаєм
|Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба
|Фонд держмайна отримав контроль над PINbank, що раніше належав росіянину Гінеру – Sherlock
|Антимонопольний комітет повернув французькій NJJ Capital заяву на купівлю lifecell
|Підземні командні пункти. "Метінвест" Ахметова розпочав виробництво для ЗСУ сталевих штабів-бункерів
Бізнес
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей