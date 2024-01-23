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АНАЛІТИКА

Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

 

У результаті обшуку в офісі інвестиційної компанії Concorde Capital без ухвали слідчого судді 18 січня було вилучено особисті телефони та комп'ютери працівників, а також близько десятка папок матеріалів, які не належать до часу та території, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, заявила пресслужба компанії.

"Тож діяльність самого офісу зараз паралізована, а це призведе до неминучих збитків і втрати клієнтів. Крім того, неможливо уявити нормальну роботу інвестиційної компанії без керівника", - повідомила керівник пресслужби Ганна Дьяконова агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Раніше цього дня директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявив, що процесуальні дії правоохоронців у справі глави та засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи не призвели до блокування або обмеження бізнесу, компанія може виконувати свої зобов'язання в повному обсязі.

"На сьогодні не було жодних дій, які заблокували бізнес або обмежили діяльність інвестиційного фонду Concorde Capital, що дає змогу йому і надалі працювати, і надалі виконувати свої інвестиційні зобов'язання в повному обсязі", - сказав директор ДБР на брифінгу в Києві.

Зі свого боку Дьяконова додала, що один із клієнтів призупинив угоду з надання кредиту на будівництво в проєкті SHELEST.

За її словами, Мазепа також мав низку запланованих зустрічей у Давосі щодо залучення інвестицій у ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", проте тепер реалізація проєкту з розширення підприємства під знаком питанням.

Вона також повідомила, що адвокати Мазепи вже оскаржили ухвалу суду від 19 січня про взяття його під арешт з альтернативою застави в 349 млн грн, а також підтвердила, що у глави Concorde Capital згорів будинок на його малій батьківщині в Чернігівській області.

Як повідомлялося, 18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких розміщуються гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за подібною справою щодо понад 7 га по сусідству було висунуто вісім підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР зазначало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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