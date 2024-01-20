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АНАЛІТИКА

Антимонопольний комітет повернув французькій NJJ Capital заяву на купівлю lifecell

 

Антимонопольний комітет України повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання мобільного оператора lifecell (ТОВ "Лайфселл") та оператора стільникових веж ТОВ "Укртауер".

Про це йдеться у відповіді комітету на запит Forbes.ua.

Зазначається, що заяву повернули через невідповідність документів вимогам.

"Матеріали, додані до заяв, не містили вичерпної інформації, яка є необхідною для їх розгляду в комітеті", - зазначили у відомстві.

АМКУ повернув NJJ Capital заяви 12 січня 2024 року.

Як відомо, 29 грудня 2023 року Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell (ТОВ "Лайфселл"), мережу кол-центрів (ТОВ "Глобал Білгі") та оператора вишок мобільного звʼязку (ТОВ "Укртауер") французькій NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля.

29 грудня 2023 року Антимонопольний комітет отримав заявку про надання дозволу компанії NJJ Capital на опосередковане придбання понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Лайфселл" та ТОВ "Укртауер".

Ксавʼє Ньєль - засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad (працює під брендом Free). Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

За матеріалами: EnKorr
 

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