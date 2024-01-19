АМКУ оштрафував підприємства групи Нафтогазу на 1,7 млрд грн

Антимонопольний комітет наприкінці грудня оштрафував підприємства групи Нафтогаз України на загальну суму 1,7 млрд грн. Про це повідомляється на сайті комітету.

Усі назви в рішеннях тимчасової адміністративної колегії закриті під плашкою "Інформація, доступ до якої обмежено", але їх можливо ідентифікувати за вказаними номерами справ - про них повідомлялося раніше.

Справа №128-26.13/4-22 стосується зловживання монопольним становищем з боку газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" під час укладання індивідуальних договорів у 2021 році.

Справа №143-26.13/64-19 стосується порушень з боку Укртрансгазу в частині формування базової ціни газу у 2017-2018 роках.

У першій справі АМКУ виписав два штрафи на 721,89 млн грн і ще один на 340 000 грн; у другій - два штрафи на 50,87 млн грн і 249,752 млн грн.