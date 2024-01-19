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АМКУ оштрафував підприємства групи Нафтогазу на 1,7 млрд грн
12:05 19.01.2024 |
Антимонопольний комітет наприкінці грудня оштрафував підприємства групи Нафтогаз України на загальну суму 1,7 млрд грн. Про це повідомляється на сайті комітету.
Усі назви в рішеннях тимчасової адміністративної колегії закриті під плашкою "Інформація, доступ до якої обмежено", але їх можливо ідентифікувати за вказаними номерами справ - про них повідомлялося раніше.
Справа №128-26.13/4-22 стосується зловживання монопольним становищем з боку газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" під час укладання індивідуальних договорів у 2021 році.
Справа №143-26.13/64-19 стосується порушень з боку Укртрансгазу в частині формування базової ціни газу у 2017-2018 роках.
У першій справі АМКУ виписав два штрафи на 721,89 млн грн і ще один на 340 000 грн; у другій - два штрафи на 50,87 млн грн і 249,752 млн грн.
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