Дистанційна школа "Оптіма" заявила про вимушене припинення будівництва освітнього центру поблизу Києва через необґрунтовані звинувачення з боку правоохоронців у незаконному заволодінні земельною ділянкою.

Як повідомила на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок засновниця й гендиректорка дистанційної школи "Оптіма" Марія Мілецька, ідеться про слідчі дії з боку правоохоронних органів, які інкримінували їй незаконне заволодіння земельною ділянкою площею близько 4 га поблизу Києва.

За словами Мілецької, реалізацію проєкту призупинено щонайменше на чотири місяці.

Зі свого боку адвокат Мілецької Олександр Протас зазначив, що, згідно зі звинуваченнями з боку правоохоронних органів, Мілецька не має законних прав на земельну ділянку, незважаючи на те, що вона придбала її на вторинному ринку за ринковою ціною.

Протас уточнив, що ділянку було відчужено із земельного фонду Міністерства оборони шість-сім років тому, відтоді вона кілька разів змінювала власників.

"Як виявилося згодом, ця земля перебуває під слідством, оскільки стала джерелом збагачення якихось чиновників. Я не беруся коментувати, наскільки законно чи незаконно цю землю свого часу було передано фізичним особам, але Марія Мілецька цю землю придбала абсолютно законно, за ринковою ціною. Компанія, що здійснює професійний пошук земельних ділянок, запропонувала цю землю, усі розрахунки відбувалися в безготівковій формі, не було жодних зауважень від державного реєстратора, нотаріуса, який здійснював цю реєстрацію. І після того, як землю було придбано у власність, Марія Олександрівна, на жаль, стала учасником кримінального провадження", - сказав він.

Водночас адвокат відзначив "безпрецедентний тиск (на Мілецьку - ІФ-У) з боку слідчих, які розслідують цю справу".

"Я був присутній під час обшуків, що несподівано відбулися, я був свідком відвертих погроз на адресу. Необхідності проведення таких слідчих дій, як обшук, узагалі не було, тому що документи, які були потрібні правоохоронцям, було надано в добровільному порядку", - сказав він.

Протас зазначив, що вже "є два рішення суду, де Марію Олександрівну визнано абсолютно добропорядним набувачем цієї землі".

"Колегія суддів стала на бік нашої підзахисної в тому, що Марія Мілецька не відчужувала землю в Міністерства оборони, що придбала її у фізичних осіб, до яких донедавна держава не мала жодних претензій", - сказав він.

Протас уточнив, що місцева селищна рада ще 2017 року розподілила цю землю між своїми жителями, і до 2023 року вони були абсолютно законними власниками цих земель.

Водночас Протас зазначив, що наразі підстав для звернення до ЄСПЛ у його підзахисної поки що немає, бо не вичерпано всі передбачені національним законодавством можливості для захисту.

Своєю чергою засновник школи "Оптіма" громадянин Латвії Робертс Вайшла зазначив, що школа вже реалізувала в Україні кілька освітніх проєктів. Зокрема, це проєкт Optima Kids, який надає освітні матеріали та дає можливість дітям підготуватися до школи, та коледж, у якому здійснюється навчання за трьома спеціальностями.

Крім того, "Оптіма" отримала акредитацію Кембриджу й готує контент, за яким українські діти можуть навчатися за кембриджськими стандартами й програмами в Україні.