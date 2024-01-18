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АНАЛІТИКА

Кібератака обійдеться Київстару майже у $100 млн

 

Мобільний оператор Київстар та його материнська компанія Veon у четвер, 18 січня, опублікували попередню фінансову оцінку грудневої хакерської атаки. Вона обійшлася компанії майже у $100 млн, йдеться на сайті Veon.

Самі витрати на ліквідацію аварії, заміну пошкодженого обладнання чи оплату послуг зовнішніх консультантів і партнерів не матимуть суттєвого впливу на консолідовані результати групи, але програма компенсацій клієнтам зменшить її доходи на кілька мільярдів гривень.

"Компанія очікує, що втрата доходу від заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, яких вжив Київстар для компенсації незручностей, спричинених збоями, [становитиме] близько 3,6 млрд грн (або $95 млн)", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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