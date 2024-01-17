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Укргазвидобування торік сплатило ₴23,8 мільярда ренти
10:43 17.01.2024 |
Компанія «Укргазвидобування» у 2023 році сплатило до бюджетів усіх рівнів 23,8 млрд грн рентних платежів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
«За 2023 рік «Укргазвидобування» сплатило 23,8 млрд грн рентних платежів. З них 1,19 млрд грн, або 5% - до обласних та бюджетів територіальних громад, де компанія здійснює свою діяльність. Решту відрахувань - до державного бюджету», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше ренти отримали бюджети Харківської та Полтавської областей - 584,16 млн грн та 496,34 млн грн відповідно.
Як повідомлялося, у 2023 році Група «Нафтогаз» сплатила до державного та місцевих бюджетів 90,2 млрд грн податків.
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