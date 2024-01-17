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Наглядову раду «Української оборонної промисловості» очолив Ломджарія
10:00 17.01.2024 |
Наглядова рада створеного в рамках реформи держконцерну "Укроборонпром" АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) провела перше засідання, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у кулуарах Українського дому в Давосі у вівторок увечері.
Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" член наглядової ради Тимофій Милованов, наглядова рада обрала головою Давіда Ломджарію.
"Обрали склади комітетів: аудиторський, компенсаційний і стратегічний", - додав Милованов.
Він уточнив, що в засіданні наглядової ради взяли участь усі п'ять її членів.
Ломджарія - керуючий партнер Ile de France, виконавчий директор JSC Aragvi Ventures, голова наглядової ради Sunenergy Bank (усі - Грузія), наприкінці 2021 року його затвердили членом наглядової ради "Укрзалізниці" як представника держави за результатами конкурсу.
Уряд затвердив наглядову раду УОП наприкінці грудня 2023 року. До неї, крім Ломджарії та Милованова, який очолював раніше наглядову раду "Укроборонпрому", увійшли також експрем'єр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук, ексчлен наглядової ради Укрексімбанку та ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець і президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Арізони (AZDIC) Лінді Сміт.
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