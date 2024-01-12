Австралійський виробник літію став власником компанії в Україні

Австралійська European Lithium закрила угоду з придбання компанії ТОВ "Європейський літій Україна" (колишній Петро-Консалтинг) з літієвими ліцензіями в Україні, повідомляється в аналітичній системі Contr Agent та на сайті European Lithium.

Раніше планувалося, що придбання відбудеться, якщо Європейський літій Україна виграє необхідні судові справи та залишить за собою право розробки двох літієвих родовищ, але сторони домовилися закрити угоду в кінці 2023 року.

Як результат - єдиним власником Європейський літій Україна замість Михайла Жернова стала компанія European Lithium Limited, а бенефіціаром - Ентоні Сейдж. Жернов залишається у топменеджменті European Lithium.

Компенсація за ліцензії на родовища Добра і Шевченківське будуть виплачені за умови їх отримання, хоча влітку 2023 року голова правління European Lithium Тоні Сейдж казав, що компанія більше не претендує на Шевченківське родовище - воно надто близько до лінії фронту.

ТОВ "Європейський літій Україна" (Петро-Консалтинг) засноване у квітні 2010 року. Статутний капітал нині - 340 200 грн. Місто реєстрації - Київ. Керівник - Лук'янов Ігор. З травня 2018-го до квітня 2019 року Петро-Консалтинг очолював Єгор Перелигін, який потім виконував обов'язки голови правління державного АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Згідно з розслідуванням Наших грошей від 2018 року, Петро-Консалтинг була пов'язана з колишнім народним депутатом Ігорем Кононенком.