Дві юрфірми безплатно готують для Укргідроенерго серію позовів проти Росії

Укргідроенерго розпочало роботу з двома юридичними компаніями для розробки високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу проти Росії за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включно зі знищенням Каховської ГЕС, а також відшкодування завданих збитків. Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

Обрання компаній відбулося за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community). Дві юридичні компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія атакувала об'єкти Укргідроенерго понад 50 разів, що призвело до втрати близько 2500 МВт потужностей.

Укргідроенерго подало до Європейського суду з прав людини позов проти Росії щодо компенсації збитків за окупацію Каховської ГЕС та недобудованої вітрової електростанції на острові Зміїний у вересні 2022 року. Компанія оцінювала збитки у 17 млрд грн.

У червні 2023 року Укргідроенерго додало до позову до ЄСПЛ додаткові вимоги до Росії за підрив Каховської ГЕС.

Довідка

Секретаріат Енергетичного співтовариства та Укргідроенерго співпрацюють для координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти Росії щодо відшкодування інфраструктурних та комерційних збитків. Pro Bono Платформа була створена у липні 2023 року. Вона дає змогу юридичним компаніям та кваліфікованим незалежним юристам долучитися до зусиль щодо відшкодування завданих в Україні збитків об'єктам критичної інфраструктури, надаючи будь-яку кількість годин безплатно для різних проєктів.