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Оператор ГТС України зможе виробляти електроенергію
09:48 12.01.2024 |
Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг 10 січня затвердила нову програму відповідності Оператора ГТС України з урахуванням змін структури компанії та можливості виробляти електроенергію. Про це повідомила пресслужба компанії.
У вересні 2023 року набрав чинності закон, яким передбачено, що для мінімізації ризику порушення безпеки постачання електричної енергії, тимчасово, на період до 1 січня 2027 року ОГТС має право отримати ліцензію на провадження діяльності з виробництва електричної енергії та стати виробником електричної енергії з природного газу на електроустановках, які є об'єктами газотранспортної системи або які передані йому в тимчасове користування відповідно до рішення Кабінету міністрів.
Діяльність з виробництва електричної енергії, зокрема операції із закупівлі природного газу для виробництва електричної енергії, має бути відокремлена від іншої діяльності ОГТС. Компанія зобов'язана вести окремий від інших видів діяльності облік витрат та доходів щодо діяльності з виробництва електричної енергії.
У 2021 році тодішній голова ОГТСУ Сергій Макогон розказав, що компанія співпрацює з Укренерго в питанні виробництва електроенергії. "У нас є 34 майданчики компресорних станцій, які потенційно можна розглядати для переобладнання під газові електростанції", - казав він.
На той час Оператору ГТС було заборонено законом займатися продажем електричної енергії.
"Важливо знайти робочу бізнес-модель для газових електростанцій, щоб це був прибутковий бізнес. Особисто я вірю в газову генерацію як доступну генерацію, яка може використовуватися для балансування "зеленої" генерації. Вся Європа пройшла шлях закриття вугільної генерації, зокрема на користь більш чистої газової. Але це державне рішення, яке має ухвалюватися комплексно в рамках курсу на декарбонізацію економіки", - казав Макогон.
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