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«Енергоатом» став акціонерним товариством
23:25 11.01.2024 |
Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" стало акціонерним товариством.
Відповідні зміни вже внесено до держреєстру юридичних осіб, повідомив в.о. члена правління компанії Хартмут Якоб у Facebook.
"Саме сьогодні відбулася державна реєстрація акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", - повідомив посадовець.
Він додав, що також зареєстровано Статут компанії, затверджений постановою Кабміну про корпоратизацію "Енергоатома" від 29 грудня 2023 року.
"ереходимо до абсолютно нового етапу в розвитку атомної енергетики України - впровадження в "Енергоатомі" міжнародних стандартів корпоративного управління", - додав Якоб.
Як повідомлялося, 29 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, яке є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства та повністю належить державі.
Цим же рішенням Кабмін призначив Петра Котіна виконуючим обов'язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом", а Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця - виконуючими обов'язки членів правління компанії.
Корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленський у березні.
Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".
"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.
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