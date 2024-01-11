Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Регулятор затвердив річну інвестпрограму Укренерго

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила інвестиційну програму «Укренерго» на 2024 рік обсягом близько 4,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці.

«Національний регулятор НКРЕКП 10 січня затвердив інвестиційну програму «Укренерго» на 2024 рік на рівні близько 4,4 млрд грн. На другому році повномасштабної війни - це перша інвестпрограма компанії, реалізацію якої планується спрямувати не тільки на відновлення після російських атак, але й на розвиток енергетичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад 60% інвестицій планується спрямувати на будівництво нових об'єктів в енергосистемі, зокрема, міждержавної лінії електропередачі з Румунією. Крім того, «Укренерго» планує розпочати роботи над збільшенням надійності системи передачі в північних та західних регіонах.

Джерелом фінансування проєктів в інвестпрограмі будуть переважно тарифні кошти.

Як повідомлялося, НКРЕКП підвищила тариф «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% - до 528,57 грн/МВт-год. Крім того, регулятор збільшив тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 9,5% - до 104,57 грн/МВт-год.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3732  0,01 0,03 39,0972  0,11 0,28
EUR 42,0880  0,08 0,19 42,9360  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0300  0,16 0,42 38,1000  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес