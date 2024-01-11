Регулятор затвердив річну інвестпрограму Укренерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила інвестиційну програму «Укренерго» на 2024 рік обсягом близько 4,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці.

«Національний регулятор НКРЕКП 10 січня затвердив інвестиційну програму «Укренерго» на 2024 рік на рівні близько 4,4 млрд грн. На другому році повномасштабної війни - це перша інвестпрограма компанії, реалізацію якої планується спрямувати не тільки на відновлення після російських атак, але й на розвиток енергетичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад 60% інвестицій планується спрямувати на будівництво нових об'єктів в енергосистемі, зокрема, міждержавної лінії електропередачі з Румунією. Крім того, «Укренерго» планує розпочати роботи над збільшенням надійності системи передачі в північних та західних регіонах.

Джерелом фінансування проєктів в інвестпрограмі будуть переважно тарифні кошти.

Як повідомлялося, НКРЕКП підвищила тариф «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% - до 528,57 грн/МВт-год. Крім того, регулятор збільшив тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 9,5% - до 104,57 грн/МВт-год.