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АНАЛІТИКА

Укроборонпром домовився про партнерство із чотирма литовськими оборонними компаніями

 

"Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) розпочинає партнерство з чотирма литовськими компаніями, які займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідні листи про наміри було підписано сьогодні, 10 січня, у рамках візиту до Вільнюса президента України Володимира Зеленського.

Листи підписані з литовськими компаніями NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe та DMEXS.

Вони спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв'язку тощо.

"Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями, зокрема у сфері РЕБ та безпілотних систем. Це сприяє подальшому розвитку вітчизняного ОПК на шляху створення в Україні Арсеналу вільного світу", - прокоментував генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

NT Service розробляє антидронові рушниці та засоби РЕБ.

Brolis Semiconductors виробляє електрооптичні та лазерні системи. Продукція варіюється від індивідуальних солдатських систем та рішень для прикордонного спостереження до OEM-проєктів для застосування у повітрі та на морі.

RSI Europe спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних радіо- та електронних систем для оборонного сектору.

DMEXS спеціалізується на оптичних системах та удосконаленні вогнепальної зброї.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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