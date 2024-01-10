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АНАЛІТИКА

«НВП ЕНЕРГО-ПЛЮС» вийшло на ринок Європи завдяки співпраці з польським виробником електрообладнання Twerd

10:38 10.01.2024 |

Новини компаній

Українське науково-виробниче підприємство «ЕНЕРГО-ПЛЮС» розширює свої можливості, ставши співзасновником однієї з найстаріших та найдосвідченіших компаній з виробництва електрообладнання в Польщі. 

Цей стратегічний крок став можливим завдяки започаткуванню спільної діяльності з польською компанією «TWERD Energo-Plus Sp. z o.o». Результатом партнерства стало україно-польське підприємство «TWERD Energo-Plus», яке дозволить просувати на європейському та світових ринках обладнання компаній ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС» та «Преобразовательная техника». Це створить альтернативу фактичній монополії на світовому ринку китайських виробників високовольтних перетворювачів частоти для високовольтних двигунів 6 та 10 кВ.

«Сьогодні компанія інвестує ресурси у технології в енергетиці, аби стати на крок ближчими до побудови енергонезалежної економіки України. Плануємо використовувати останні розробки від «TWERD Energo-Plus Sp. z o.o», спираючись на їх унікальну експертизу та багаторічний досвід у розробці флагманського обладнання, яке позитивно зарекомендувало себе у світі. Завдяки спільним зусиллям у нас буде можливість пропонувати високовольтні перетворювачі частоти для двигунів, які приводять у дію насосне обладнання та конвеєри, шахтні підйомні механізми та інше обладнання на промислових та гірничодобувних підприємствах, водоканалах, системах подачі води та інше.  Власне виробництво в Україні дозволить зменшити собівартість цього обладнання та стати конкурентними на ринку, складаючи гідну конкуренцію навіть китайським та тайванським виробникам, особливо з урахуванням повної та кваліфікованої технічної підтримки від представників «TWERD» на території України», - прокоментував Євген Корф, директор ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС».

Новостворений консорціум дозволяє розширити виробничу базу до 5000 кв.м та поєднати зусилля власних електротехнічних лабораторій обох підприємств. Окрім того, така співпраця дозволяє об'єднати виробничі потужності та професійну сертифіковану команду, яка може забезпечувати монтаж та сервіс швидше за конкурентів в Україні, Польщі та інших країнах світу.

Співпраця з польською компанією вже сьогодні допомагає українському підприємству виготовляти та обслуговувати перетворювачі частоти для середньої та високої напруги з ефектом рекуперації, інвертори для альтернативних видів енергетики та накопичувачі, зарядні станції для електромобілів.

Довідка:

ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС» є одним з  провідних підприємств України в галузі енергетики. Основна діяльність - проєктування, розробка, впровадження систем промислової автоматизації, електропостачання та різних електротехнічних систем для українських підприємств та приватних компаній.

Міжнародна група компаній об'єднує зусилля польського виробника «TWERD Energo-Plus Sp. z o.o» та українського консорціуму «ЕНЕРГО-ПЛЮС», до складу якого входить ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС», НВ ТОВ «Преобразовательная техника» та ТОВ «Група компаній «Високовольтні технології». 

Офіційні сайти компаній: https://energo-plus.com.ua/ та https://twerd.pl/uk/
 

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