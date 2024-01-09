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АНАЛІТИКА

Видобуток газу з нових свердловин в Україні перевищив мільярд кубометрів

 

АТ "Укргазвидобування" у 2023 році вперше отримало понад 1 млрд кубометрів газу за рахунок 86 нових свердловин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз.

"За минулий рік було введено в експлуатацію 86 нових свердловин з буріння, з них 24 - з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м, що є абсолютним рекордом за останні понад 20 років. Найпотужнішу свердловину запущено в квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м", - наголосили у Нафтогазі.

Зазначається, що такого результату вдалося досягти за рахунок застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, а також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу працівників Укргазвидобування.

Як повідомлялося, у грудні "Укргазвидобування" запустило дві свердловини із сумарним добовим дебетом понад 200 тис. кубометрів газу на добу.
 

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