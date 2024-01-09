Група компаній "Нова пошта" змінила назву на NOVA, проте компанія "Нова пошта", що працює на українському ринку як логістичний та поштовий оператор, збереже свій бренд.

"Ми вже набагато більше, аніж пошта, тому прибираємо це слово саме у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів - NOVA. "Нова пошта" як логістичний оператор залишається "Новою поштою". Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде. Зміни стосуються назви саме групи компаній. "Нова пошта" залишається "Новою поштою", - повідомили в компанії.

Група компаній NOVA складається з наступних компаній:

* "Нова пошта" в Україні - доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має найдоступнішу мережу для клієнтів: 11,4 тис. відділень та 15,5 тис. поштоматів по всій Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста в той самий день.

* Nova Post Europe - компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів, забезпечуючи швидку та надійну доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Уже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Має 35 тис точок сервісу, з яких 83 - власні відділення Nova Post.

* NovaPay - небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу. Повноправний учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Компанія має сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. У кінці 2023 компанія випустила застосунок для відкриття клієнтами розрахункових рахунків.

* Nova Global - компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними онлайн маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великої Британії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів "Новою поштою". Для українського середнього та малого бізнесу послуги компанії - це можливість виходити на нові ринки й розвивати експорт своїх товарів на інші частини світу.

* Supernova Airlines надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. Невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

* ІТ-компанія Nova Digital - це виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості на них. Nova Digital створює та обслуговує програмні продукти, які опрацьовують 30 тис. операцій в секунду. Створені нею рішення протестовані на 32 млн приватних та бізнес-користувачів "Нової пошти".