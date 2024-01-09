У НБУ назвали десятку найбільш прибуткових банків за 11 місяців минулого року

За січень - листопад 2023 року платоспроможні банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку; до десятки найбільш прибуткових банків за 11 місяців увійшли ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен банк та Укрсиббанк.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані Національного банку.

Зазначається, що найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), Укрсиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Сітібанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) та Універсалбанк (4,95 млрд грн).

До збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).

Як повідомлялось, у 2022 році платоспроможні банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн у 2021 році.