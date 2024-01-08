Фінансові новини
- |
- 08.01.24
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк у грудні оштрафував п'ять банків
13:40 08.01.2024 |
Національний банк у грудні 2023 року застосував до п'яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що до АТ "Оксі Банк" - застосовано штраф у розмірі 20,051 млн гривень. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фіноперацій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик. До ПуАТ "КБ "Акордбанк" застосовано штраф у розмірі 15,422 млн грн та штраф у розмірі 417 тис. грн. Перший штраф застосовано до банку за порушення низки вимог, одна з яких - нездійснення банком належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника. До АТ "Універсал Банк" застосовано штраф у розмірі 10,451 млн грн та письмове застереження. До ПАТ "МТБ Банк" застосовано штраф у розмірі 10,4 млн грн та письмове застереження. До АТ "Комінбанк" застосовано штраф у розмірі 10 млн гривень.
Також Нацбанк застосував до вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу. Серед них: ТОВ "Альянс Іншуренс", ТОВ "Страховий Брокер "Інсарт", ПТ "Ломбард Приват", ТОВ "ФК Актинія", ТОВ "ФК "Майбіз", ТОВ "ФК "Океан", ТОВ "ФК "Центрофінанс", ТОВ "Дживвайп Фінанс", ПрАТ "УФГ", ТОВ "ФК "Коетракт Плюс", ТОВ "Асап Фінанс", ТОВ "ФК "Фінекстра", ТОВ "КЛТ Кредит", ТОВ "ФК "Новий Світ", ТОВ "Лисенко та компанія - ломбард", ТДВ "СК "Прем'єр Гарант Профі", ТОВ "ФК "Капітал-Дніпро" та ТОВ "ФК "Гаронна".
Як повідомлялось, Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
ТОП-НОВИНИ
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк у грудні оштрафував п'ять банків
|Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити найбільшого виробника цвяхів в Україні
|Продукцію «Київгуми» доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело
|Суд арештував співзасновника «Київгуми» Кравця у справі про поставки РФ
|АРМА виграло суд у Нафтогазу через заарештовані заправки Медведчука
|У Київстарі спростували інформацію від СБУ: хакери не мали багатомісячного доступу
Бізнес
|OpenAI пропонує видавцям до $5 млн на рік — за статті, на яких навчатиметься штучний інтелект
|SpaceX звинуватили в незаконному звільненні співробітників, які критикували Ілона Маска
|Microsoft впроваджує клавішу Copilot — це перша зміна клавіатури Windows за 30 років
|Напередодні CES Dell представила вигнутий 40-дюймовий 5K-монітор з «п’ятизірковим комфортом для очей»
|LG напередодні CES 2024 анонсувала найшвидший ігровий OLED-монітор — 480 Гц
|Новий Porsche Taycan на 18 с покращив час Tesla Model S Plaid на 20-км трасі Nurburgring
|Вчені запустили нейромережу, яка прогнозує життя і смерть людини