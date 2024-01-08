Нацбанк у грудні оштрафував п'ять банків





Національний банк у грудні 2023 року застосував до п'яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що до АТ "Оксі Банк" - застосовано штраф у розмірі 20,051 млн гривень. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фіноперацій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик. До ПуАТ "КБ "Акордбанк" застосовано штраф у розмірі 15,422 млн грн та штраф у розмірі 417 тис. грн. Перший штраф застосовано до банку за порушення низки вимог, одна з яких - нездійснення банком належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника. До АТ "Універсал Банк" застосовано штраф у розмірі 10,451 млн грн та письмове застереження. До ПАТ "МТБ Банк" застосовано штраф у розмірі 10,4 млн грн та письмове застереження. До АТ "Комінбанк" застосовано штраф у розмірі 10 млн гривень.

Також Нацбанк застосував до вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу. Серед них: ТОВ "Альянс Іншуренс", ТОВ "Страховий Брокер "Інсарт", ПТ "Ломбард Приват", ТОВ "ФК Актинія", ТОВ "ФК "Майбіз", ТОВ "ФК "Океан", ТОВ "ФК "Центрофінанс", ТОВ "Дживвайп Фінанс", ПрАТ "УФГ", ТОВ "ФК "Коетракт Плюс", ТОВ "Асап Фінанс", ТОВ "ФК "Фінекстра", ТОВ "КЛТ Кредит", ТОВ "ФК "Новий Світ", ТОВ "Лисенко та компанія - ломбард", ТДВ "СК "Прем'єр Гарант Профі", ТОВ "ФК "Капітал-Дніпро" та ТОВ "ФК "Гаронна".

Як повідомлялось, Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.